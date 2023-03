INT-FIO, Numeri e curiosità sul match di sabato

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Torna la Serie A e quindi anche le statistiche della Lega relative alle prossime partite: tra le gare della 28esima giornata spicca Inter-Fiorentina, match in programma sabato 1 aprile alle ore 18. Ecco i numeri legati al match di San Siro:

Inter e Fiorentina hanno pareggiato 55 delle loro 169 sfide in Serie A TIM, completano il quadro 70 successi nerazzurri e 44 vittorie viola; i meneghini hanno pareggiato più match nel torneo solo contro il Milan (56), mentre i toscani hanno registrato più segni “X” soltanto contro la Roma (60). L’Inter è rimasta imbattuta nelle ultime 11 sfide di campionato contro la Fiorentina (6V, 5N), l’ultimo successo viola contro i nerazzurri in Serie A TIM risale al 22 aprile 2017 (5-4 al Franchi). Inter e Fiorentina hanno pareggiato l’ultimo match al Meazza in campionato (1-1 il 19 marzo 2022) e non registrano più pareggi consecutivi in casa dei nerazzurri in Serie A TIM dal periodo tra il 1990 e il 1992 (tre in quel caso). La Fiorentina è rimasta imbattuta in sette delle ultime otto sfide nel girone di ritorno contro l’Inter in Serie A TIM (3V, 4N), l’unico successo nerazzurro nel periodo è arrivato con Antonio Conte alla guida, il 5 febbraio 2021.

L’Inter ha perso gli ultimi due match di campionato, contro Spezia e Juventus; i nerazzurri non registrano tre sconfitte di fila in Serie A TIM dal periodo tra aprile-maggio 2017 (quattro in quel caso). Nelle precedenti 15 stagioni in cui l’Inter ha registrato almeno nove sconfitte dopo 27 partite in una singola stagione di Serie A TIM non si è mai qualificata per la Champions League/Coppa dei Campioni a fine campionato – l’ultima volta risale al 2011/12, in cui chiuse il torneo al 6° posto. La Fiorentina ha vinto le ultime quattro partite di campionato, i viola potrebbero ottenere almeno cinque successi consecutivi in Serie A TIM per la prima volta dal periodo tra febbraio-aprile 2018 (sei in quel caso, con Stefano Pioli alla guida). Solo l'Hellas Verona (41%) ha segnato più gol in percentuale della Fiorentina (38%, 12/32) nei primi 30 minuti di gioco in questo campionato, l’Inter è quarta in questa graduatoria (34%, 16/47). Nicolò Barella ha preso parte a quattro gol (due reti, due assist) contro la Fiorentina in Serie A TIM, tra le squadre che partecipano a questo torneo contro nessuna è stato coinvolto in più reti. La Fiorentina vanta due giocatori in doppia cifra di gol in questa stagione in tutte le competizioni: Arthur Cabral (12) e Luka Jovic (11) – la precedente stagione in cui i viola hanno avuto due calciatori con almeno 10 gol risaliva al 2017/18 con Giovanni Simeone (14) e Jordan Veretout (10).