Iniziano le vacanze per i giocatori della Fiorentina: Parisi vola a Ibiza

La stagione sportiva è terminata, quantomeno per i calciatori della Fiorentina. Il rompete le righe è arrivato domenica scorsa dopo la vittoria di Udine. In attesa di sapere quando inizierà il ritiro, i giocatori che non saranno impegnati con le Nazionali hanno cominciato le proprie vacanze: fra questi, Fabiano Parisi. L'esterno difensivo classe 2000 ha postato infatti poche ore fa una foto sul proprio profilo instagram con tanto di scritta che rivela il luogo scelto per le vacanze. Si tratta di Ibiza (Spagna), meta gettonatissima anche tra i calciatori.