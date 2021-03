RAIPLAY, Serie "Ossi di seppia" dedicato a DA13

In esclusiva su RaiPlay è da ieri disponibile una puntata di "Ossi di Seppia, il rumore della memoria" dedicata a Davide Astori. Una puntata che ripercorre gli eventi che si susseguirono per la scomparsa del Capitano viola. Questo il comunicato dell'ufficio stampa Rai che descrive la puntata.

"La notizia sconvolge il mondo del calcio e mette in ginocchio un’intera squadra per la morte del suo capitano. Una morte improvvisa, avvenuta nella camera di albergo dove Davide Astori alloggiava prima della partita con l’Udinese. Nella puntata di “Ossi di Seppia, il rumore della memoria” in esclusiva dal 2 marzo su RaiPlay, Federico Bernardeschi, ex compagno di squadra e amico di Astori, ripercorre i fatti avvenuti tre anni fa.

Il numero 13 della Fiorentina muore nel sonno, all’età di 31 anni, per una aritmia ventricolare maligna, provocata da una patologia cardiaca di cui soffriva ma che non gli era mai stata diagnosticata. Ad accorgersi del decesso è stato il massaggiatore della squadra che, non vedendolo arrivare a colazione, lo ha raggiunto nella sua camera dove ha rinvenuto il corpo privo di vita del giovane capitano. “Ossi di Seppia. Il rumore della memoria” racconta quegli eventi che hanno caratterizzato gli ultimi trent’anni della storia italiana attraverso le testimonianze di chi l’ha vissuta. Un racconto seriale emozionale e immersivo, rivolto alla Generazione Z e ai Millennials, un antidoto per frenare la perdita della memoria collettiva. Ed è questo l’obiettivo principale della serie prodotta da 42° Parallelo per la piattaforma OTT del Servizio Pubblico".