GUD, Quando vede la Juve lui si esalta. Ecco i precedenti

Tra i possibili protagonisti del match contro la Juventus in campionato potrebbe fare la differenza Albert Gudmundsson. L'islandese non solo è il leader tecnico del gruppo viola, ma, come ricorda Tuttosport, quando vede il Bianconero si esalta. L'ex Genoa ha segnato il suo primo gol in Serie A proprio con il Grifone, il 6 maggio 2022 (finì 2-1 per i liguri). Si è ripetuto un anno fa, il 15 dicembre 2021, in Genoa-Juve finita 1-1, mentre nel suo terzo confronto il match finì 0-0.

L'islandese è imbattuto nei confronti contro la Vecchia Signora, ma soprattutto sa come segnarle. Un amuleto porta fortuna per Palladino, che quindi si appresta ad affidarsi ancor più alle prestazioni del suo numero 10.