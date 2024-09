GUD, Doppietta all'esordio. L'ultimo viola fu Muriel

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Un impatto devastante quello del folletto islandese, che si è preso la Fiorentina in meno di 45 minuti. Sì, perché la doppietta di Albert Gudmundsson contro la Lazio, con entrambe le realizzazioni arrivate su calcio di rigore — il primo conquistato proprio dal nuovo numero 10 viola — rappresenta un vero e proprio primato, che in maglia viola resisteva dal lontano 2019. L’ultimo giocatore a segnare una doppietta all’esordio fu infatti Muriel, arrivato nel mercato di gennaio di quella stagione, che segnò due gol, in quel caso su azione, e che azioni, contro la Sampdoria. A riportarlo è il profilo X di Opta Paolo. Ecco il post.