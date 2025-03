Grigliata dopo l'allenamento. Ieri Palladino ha invitato anche le famiglie per far gruppo

Un po' di sano relax. È quel che si sta concedendo anche la Fiorentina, in mezzo al lavoro quotidiano. In un momento di pausa per le nazionali, Palladino sfrutta il tempo anche per staccare la spina con i suoi giocatori dopo gli allenamenti. Tanto che, come si legge oggi su La Gazzetta dello Sport, ieri dopo la seduta del mattino la squadra si è fermata al Viola Park per una grigliata a base di carne e verdura. All’evento, con regia dei sudamericani della Fiorentina, sono state invitate anche le famiglie dei giocatori.

Quindi mogli e figli tutti in festa. In campo tutti al lavoro, fatta eccezione per Colpani ancora fermo ai box e difficilmente recuperabile per le prossime due sfide. Un momento di svago in vista dell'ultimo weekend libero della stagione, prima della ripartenza per un finale tutto da vivere.