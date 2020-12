G.S., Stangata alla Juve: multati Nedved e Paratici

Il Giudice Sportivo ha inibito i dirigenti della Juventus Pavel Nedved e Fabio Paratici dopo il decimo turno di campionato per una serie di comportamenti irrispettosi nel finale di Juventus-Torino, derby andato in scena sabato alle 18. Ecco le decisioni prese:

Per Nedved l'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società nell'ambito federale fino al 21 dicembre 2020: "Per avere reiteratamente, dal 35esimo del secondo tempo per alcuni minuti, rivolto dalla tribuna agli ufficiali di gara epiteti gravemente insultanti sul campo direttamente dal Direttore di gara". Nedved ha ricevuto anche una ammenda di 10mila euro.

Per Paratici inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società nell'ambito federale fino al 14 dicembre 2020: "Per avere, nel corso del secondo tempo, rivolto dalla tribuna agli Ufficiali di gara espressioni irriguardose; già diffidato, infrazione rivelata dal collaboratore della Procura Federale".

Un turno di stop e diecimila euro di multa per l'allenatore della Roma Paulo Fonseca, manager portoghese espulso domenica all'Olimpico in occasione della sfida contro il Sassuolo al termine di un acceso diverbio col direttore di gara Maresca.

Sono quattro i calciatori squalificati per un turno dal Giudice Sportivo dopo il decimo turno di campionato. Si tratta di Federico Ceccherini dell'Hellas Verona, Pedro della Roma, Jacopo Petriccione del Crotone e Carlo Pinsoglio della Juventus. Quest'ultimo è stato anche multato di 5mila per euro: "Per avere, al 47esimo del secondo tempo, protestato animosamente dalla panchina con parole irrispettose".