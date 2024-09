FRANCHI, Oggi il 93° anniversario della sua costruzione

FirenzeViola.it

La data di oggi, 13 settembre, è storica per Firenze e per la Fiorentina. Sì, perché, come ricorda La Nazione, proprio oggi, 93 anni fa, nel lontano 1931, venne inaugurato lo stadio Berta, oggi conosciuto come Artemio Franchi. Un'innovazione incredibile per quei tempi che permise a una giovanissima Fiorentina di avere uno stadio all’avanguardia, inaugurato appunto il 13 settembre in un match amichevole contro gli austriaci dell’Admira, vinto per 1-0 dalla Fiorentina. Per l’esattezza, il nuovo stadio, progettato da Pierluigi Nervi, fu “testato” tre giorni prima in un’amichevole contro il Montevarchi. A tre anni esatti dall’inaugurazione, fu aggiunto anche il primo impianto di illuminazione, che permise di giocare una partita contro la Pro Vercelli per la prima volta nella storia in orario serale.