FOTO, Nico posa insieme a Paredes per l'Argentinos Juniors

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Nico Gonzalez, dopo aver disputate le gare con la propria Nazionale, è tornato in Argentina. Proprio ieri, come ha mostrato lui stesso sui social, ha preso parte ad un match di beneficenza organizzato dall'Argentinos Junior, squadra che lo ha lanciato e dove è cresciuto prima di trasferirsi in Europa allo Stoccarda. Alla partita ha partecipato anche il calciatore della Juventus Paredes. Qui sotto lo scatto insieme.