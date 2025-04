La curiosità in C, Perugia e l'annuncio per l'estate: ritiro in Argentina

Il girone B della serie C vivrà l'ultima giornata della stagione regolamentare prima dei playoff e playout. Per alcune è già tempo di bilanci, come per il Perugia, matematicamente salvo ma anche fuori dalla promozione tramite i playoff appunto.

Per questo il ds Mauro Meluso ha parlato di piani per la prossima stagione del club umbro ma soprattutto ha annunciato una novità per il ritiro, che sarà in Argentina, Paese del proprietario Javier Faroni: "Abbiamo già programmato il ritiro tra l'8 e il 10 luglio ci ritroveremo a Perugia per le visite mediche poi andremo in Argentina fino ai primi di agosto". Una novità insomma anche per il calcio italiano (e in particolare per le società delle categorie minori) che sceglie l'estero solo per le tournée.