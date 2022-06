INDISCREZIONI DI FV IND.FV, MONTIEL, È ADDIO: PARTI AL LAVORO PER CEDERLO Sembra ormai arrivata ai titoli di coda l’avventura tra la Fiorentina e il fantasista classe 2000 Tofol Montiel: il maiorchino, arrivato a Firenze nel 2018 nella stessa estate in cui approdò in viola Dusan Vlahovic, non è riuscito fin qui a trovare la sua... Sembra ormai arrivata ai titoli di coda l’avventura tra la Fiorentina e il fantasista classe 2000 Tofol Montiel: il maiorchino, arrivato a Firenze nel 2018 nella stessa estate in cui approdò in viola Dusan Vlahovic, non è riuscito fin qui a trovare la sua... NOTIZIE DI FV ITALIANO, ASPETTANDO BARONE PER IMPOSTARE IL MERCATO Dopo una stagione culminata col tanto atteso ritorno in Europa, sono giorni di riflessione in casa Fiorentina per la programmazione del mercato. Proprio questo è stato uno dei temi più letti in giornata su FirenzeViola.it, con la copertina di mezzanotte del... Dopo una stagione culminata col tanto atteso ritorno in Europa, sono giorni di riflessione in casa Fiorentina per la programmazione del mercato. Proprio questo è stato uno dei temi più letti in giornata su FirenzeViola.it, con la copertina di mezzanotte del... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 05 giugno 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi