Emergenza infortuni, La Nazione: "Stagione finita per Gudmundsson e Cataldi?"

Questa mattina La Nazione dedica spazio alla situazione degli acciaccati in casa Fiorentina. Moise Kean vuole esserci domenica sera e potrebbe anche farcela, mentre lo stop di Albert Gudmundsson appare più serio: l’islandese è tenuto a riposo per precauzione e il rischio di rivederlo in campo in questa stagione è sempre più basso. Stesso discorso per Danilo Cataldi.