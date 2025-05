Via vai a Firenze, Gazzetta: "Zaniolo ai saluti, per Beltran si è fatto sotto un club"

La Gazzetta dello Sport, stamani in edicola, si sofferma sulle questioni di mercato di casa Fiorentina. Nelle vari analisi è compreso Nicolò Zaniolo, che secondo il quotidiano non verrà riscattato ed è già ai saluti. La rosea si sofferma anche su Lucas Beltran, e scrive che per l’argentino si apre un altro scenario. Nell’ultimo periodo - si legge - si è rifatto sotto il River Plate. Ma lo vorrebbe in prestito, formula che ad ora i viola non accetterebbero.