Riflessioni in casa Fiorentina. CorFio: "Ok Palladino ma il mercato non ha reso"

L’edizione odierna del Corriere Fiorentino torna sulle parole di Daniele Pradè a Venezia. Le "riflessioni profonde", rivolte soprattutto alla squadra e condivise con il presidente Comisso e il dg Ferrari.

In assenza di una qualificazione in Europa, il rischio di una nuova rivoluzione in estate si fa concreto. Anche perché il mercato invernale non solo non pare aver regalato i frutti sperati, ma ha pure limitato le alternative alle prime scelte. Mentre al giro di boa la Fiorentina aveva bisogno di forze fresche, gli arrivi invernali non hanno tenuto fede alle aspettative, tanto più alla luce delle partenze che hanno finito per indebolire la rosa. Una serie di errori e scelte sbagliate che potrebbero ridurre anche le responsabilità del tecnico, che si è trovato senza quella profondità di rosa che avrebbe fatto parecchio comodo.