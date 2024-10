FOTO, Dodo "rivela" la mossa di Palladino per motivare i suoi

Ferie da conquistarsi attraverso i risultati. Sembra questo lo schema architettato da Raffaele Palladino per spronare la sua Fiorentina. Lo ha rivelato Dodo: sempre attivissimo sui social, il brasiliano ha postato poco fa una storia in cui mostrava delle 'regole' dettate dal tecnico viola e affisse nello spogliatoio. Un sistema a premi: a seconda dei punti guadagnati sul campo sarebbero scattati dei giorni liberi per la squadra.

Una tabella che, conti in tasca (7 punti fatti dai viola dalla scorsa pausa a ora, più la vittoria, più la vittoria di Conference) dovrebbe aver fruttato a Dodo e ai suoi 5 giorni liberi. Da capire quando il premio sarà 'riscosso' visto che, dopo la pausa di oggi, la Fiorentina dovrebbe tornare ad allenarsi già domani. A giudicare però dalla prestazione col Milan, la trovata di Palladino sembra funzionare.