FOTO, Barak sui social a Nico e Quarta: "Mancate"

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, PER DODO NIENTE DI GRAVE: PRONTO AL RIENTRO A causa di un infortunio muscolare, il terzino brasiliano Dodò era uscito dopo soli 18 minuti nell'ultima sfida di campionato contro il Milan, lasciando il suo posto a Venuti. Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it si tratterebbe però, per fortuna, di... A causa di un infortunio muscolare, il terzino brasiliano Dodò era uscito dopo soli 18 minuti nell'ultima sfida di campionato contro il Milan, lasciando il suo posto a Venuti. Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it si tratterebbe però, per fortuna, di... NOTIZIE DI FV MERCATO, SI ACCENDE LA PISTA PER MEDINA DEL LENS Torna ad accendersi sul mercato la pista che porta a Facundo Medina, difensore centrale argentino classe '99 di proprietà del Lens che già qualche mese fa era stato accostato alla Fiorentina come possibile sostituto di Nikola Milenkovic (poi il serbo ha... Torna ad accendersi sul mercato la pista che porta a Facundo Medina, difensore centrale argentino classe '99 di proprietà del Lens che già qualche mese fa era stato accostato alla Fiorentina come possibile sostituto di Nikola Milenkovic (poi il serbo ha... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 22 novembre 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi