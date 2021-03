FOTO, Antognoni e gli auguri social a Rui Costa

Nella giornata di oggi un grande ex viola, Manuel Rui Costa, spegne 49 candeline. Il club manager della Fiorentina, Giancarlo Antognoni, ha così approfittato per fargli gli auguri con un'immagine pubblicata sul proprio profilo Instagram che ritrae i due a fianco, intenti a mostrare le maglie di Fiorentina e Benfica in occasione dell'amichevole andata in scena due anni fa.

Di seguito la foto in questione: