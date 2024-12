FIORENTINA-UDINESE, I numeri e le curiosità del match di oggi

FirenzeViola.it

Fiorentina ancora imbattuta in casa in questo campionato. I viola - riporta FootStats.com per TMW - hanno vinto cinque partite di fila al Franchi e contano di riprendere la marcia positiva che si è interrotta contro il Bologna domenica scorsa. L'Udinese in trasferta ha fin qui conquistato otto punti sui 20 complessivi che ha in classifica. I viola hanno vinto 14 delle ultime 16 partite giocate in casa, in campionato contro i friulani. All'interno di questa serie però troviamo anche la vittoria più rotonda dei bianconeri nel capoluogo toscano. Parliamo dello 0-4 del 27 aprile 2022.

L'Udinese ha avuto due rigori a favore nel corso di questa edizione della Serie A ed è riuscito a sbagliarli entrambi. Due sono anche i penalty avuti contro dalla Fiorentina e che De Gea ha però respinto. E' successo per altro nella stessa partita vale a dire il match interno contro il Milan vinto per 2-1 dai gigliati. 11 sono i marcatori diversi che possono vantare sia Fiorentina che Udinese. Una discreta varietà ma che è distante dai 14 mandati a segno dall'Inter che prima dello svolgimento di questo turno era in vetta a questa graduatoria.

TUTTI I PRECEDENTI A FIRENZE (SERIE A E SERIE B)

49 incontri disputati

32 vittorie Fiorentina

11 pareggi

6 vittorie Udinese

104 gol fatti Fiorentina

50 gol fatti Udinese

LA PRIMA SFIDA A FIRENZE

1930/1931 Serie B Fiorentina vs Udinese 3-2, 13° giornata

L'ULTIMA SFIDA A FIRENZE

2023/2024 Serie A Fiorentina vs Udinese 2-2, 20° giornata