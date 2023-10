FIORENTINA, Quinta italiana per punti da marzo a oggi

Da marzo ad oggi, nessuna squadra italiana, tra Serie A e Serie B, ha totalizzato più punti del Parma. OptaPaolo riporta questa interessante classifica, dove figura anche la Fiorentina in quinta posizione con 45 punti. Di seguito il post pubblicato su Twitter dalla pagina succitata.

50 - Since last March, no team have won more points than Parma, between Serie A and Serie B: 50 (W15 D5 L2). Awakened.



Parma 50

Inter 50

Juventus 45

Milan 45

Fiorentina 45 pic.twitter.com/HPPPKMElkJ