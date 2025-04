Fiorentina, 88° per giovani schierati nelle competizioni Uefa. Nessuna italiana in top10

Con il ritorno delle coppe europee il portale Transfermarkt.it ha deciso di stilare la classifica delle formazioni che hanno impiegato un maggior numero di calciatori under19 nelle competizioni Uefa 2024-2025. In questa speciale graduatoria la Fiorentina si trova all'88° posto con soli 119 minuti fatti giocare a giovani giocatori under19 nelle competizioni europee. 90 minuti per Martinelli, 14 per Harder e 15 per Rubino. Primo posto per l'Ajax (2.748 minuti), seconda posizione per il Tottenham (1.904) e ultimo gradino del podio per il Copenhagen (1.883). Nessuna squadra italiana nella top10, la prima in questa classifica è la Juventus, 23° con 691 minuti. Di seguito il post Instagram di Transfermarkt.it con la classifica completa: