FIORE-TORO, Ecco i numeri e le curiosità del match

Due vittorie e due pareggi. Per la Fiorentina serie positiva di quattro gare che è quasi una rarità in questa stagione. Il problema principale della squadra di Iachini è che non riesce a vincere in casa. Un successo al Franchi manca ai viola addirittura dal 12 gennaio scorso (1-0 alla Spal) e soli 17 punti ottenuti in questa stagione (contro i 22 in trasferta). Con due vittorie nelle ultime tre gare, il Torino si è tirato fuori dalla zona caldissima della classifica. Non sono tantissime le vittorie granata a Firenze: 9 in 71 precedenti. Tra l'altro l'ultima affermazione comincia ad essere datata perché è l'1-0 del 31 ottobre 1976 con gol di Graziani (uno dei doppi ex).

TUTTI I PRECEDENTI A FIRENZE (SERIE A E B)

33 vittorie Fiorentina

29 pareggi

9 vittorie Torino

106 gol fatti Fiorentina

61 gol fatti Torino

LA PRIMA SFIDA A FIRENZE

1931/1932 Serie A Fiorentina vs Torino 4-2



L'ULTIMA SFIDA A FIRENZE

2018/2019 Serie A Fiorentina vs Torino 1-1