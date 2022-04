FIO-UDI, Ecco l'ultima con quattro gol subiti in casa

Per la Fiorentina quella di oggi è stata decisamente una partita stregata: l'ha ripetuto anche Vincenzo Italiano nel post-partita, ma oltre alle modalità con cui è arrivato il Ko., la sconfitta per 4-0 in casa ai danni dell'Udinese costituisce anche un record negativo per i viola: era infatti dall'agosto 2019 che la Fiorentina non subiva 4 reti in casa. Quella volta, nella prima giornata di campionato, la squadra allora allenata da Vincenzo Montella, fu battuta per 4-3 dal Napoli di Carlo Ancelotti (in rete anche José Maria Callejon per gli azzurri).

Se ci concentriamo invece sulla larghezza del passivo, come riferito da Giuseppe Pastore, quella di oggi è stata la quarta sconfitta interna con quattro o più gol di scarto per i gigliati: le altre sono arrivate contro corrazzate come il grande Torino (1947), il Milan di Capello (1992) e la prima Juventus di Antonio Conte (2012). Il brusco stop di oggi pareggia anche il peggior passivo preso da Italiano sulla panchina della Viola, appaiando il 4-0 subito col Torino (fuoricasa) a inizio gennaio.