DALL'URUGUAY, Penarol punta a ritorno di Cristoforo

Il Penarol punta al ritorno del centrocampista viola Sebastian Cristoforo. A dirlo è l'emittente uruguaiana Hora25Radio. Il giocatore non ha mai chiuso ad un ritorno in patria a fine carriera ed anche se ha giocato una sola partita da titolare, ha un contratto che lo lega alla Fiorentina fino al 2021. In partenza in estate, il mancato arrivo di un altro centrocampista ha consigliato al club viola di tenerlo anche perché ai tempi del Siviglia fu molto apprezzato anche da Montella. Ovviamente è sempre stato convocato ma solo una seconda riserva, ruolo che comunque il giocatore ha accettato di buon grado senza creare problemi.