CONFERENCE, I viola sono primi per possesso palla

La squadra di Raffaele Palladino, seppur con più difficoltà del previsto, ha vinto la prima gara di Conference league per 2-0 contro i gallesi del the New Saints. Nella vittoria al Franchi, la Fiorentina ha fatto registrare il 75% di possesso palla e per adesso è la squadra nella competizione con la più alta percentuale.

Al secondo posto troviamo gli inglesi del Chelsea (68% di possesso palla) che hanno vinto 4-2 l'esordio nella competizione europea contro il Genk a Stamford Bridge. Mentre al terzo posto ci sono Panathinaikos e Heidenheim con il 65%, mentre al quinto posto l'Apoel Nicosia , avversario della Fioentina nella competizione, con 64 % di possesso palla.