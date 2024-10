COMMISSO, Scambio di maglie col n.1 del Pistoia Basket

Come mostrato dal Pistoia Basket 2000 attraverso il suo profilo Facebook, in occasione della partita di Conference League andata in scena allo stadio "Artemio Franchi" tra la Fiorentina e la squadra gallese The New Sains è stato organizzato un incontro fra il presidente biancorosso Ron Rowan ed il patron dei gigliati Rocco Commisso. Una occasione importante per far conoscere due imprenditori americani che hanno deciso di investire nello sport in Toscana in due realtà di Serie A e che si sono scambiati idee ed impressioni su come sta andando la loro avventura da presidenti.

Al termine del loro colloquio c'è stato anche un simbolico scambio di maglie: a Commisso la numero 1 di Estra Pistoia Basket, per Rowan la numero 12 in ricordo di quando giocava, e segnava, nella massima serie italiana di pallacanestro