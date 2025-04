Classifiche a confronto: Fiorentina ancora tra le "più migliorate" in Serie A

Su Tuttomercatoweb.com spazio al classico raffronto di classifiche: rispetto a un anno fa, come stanno andando le squadre di Serie A? In attesa di Napoli-Empoli, gara che chiuderà il programma di questo turno di campionato, ecco il confronto tra la situazione odierna, post-32esima giornata, e quella che si aveva la scorsa stagione dopo il medesimo numero di partite. La Juventus che ha conquistato sette punti nelle tre gare della gestione Igor Tudor ha oggi quattro punti in meno rispetto a un anno fa. Saldo leggermente negativo anche per il Bologna e per la Roma: -2 e -4. Nonostante i pareggi di ieri, sia la Lazio (+7) che la Fiorentina (+6) viaggiano con un buon margine rispetto alla scorsa stagione. Ancora migliore il confronto per l'Udinese, nonostante la squadra di Runjaic sia reduce da quattro sconfitte di fila. Ecco la classifica (con tra parentesi indicato il saldo rispetto alla scorsa stagione).

Inter 71 punti (-12 rispetto alla Serie A 2023/24 dopo 32 giornate)

*Napoli 65 (+17)

Atalanta 61 (+10)

Juventus 59 (-4)

Bologna 57 (-2)

Lazio 56 (+7)

Roma 54 (-4)

Fiorentina 53 (+6)

Milan 51 (-18)

Torino 40 (-5)

Udinese 40 (+12)

Genoa 39 (=)

Como 36 (in Serie B)

Hellas Verona 32 (+4)

Cagliari 30 (-1)

Parma 28 (in Serie B)

Lecce 26 (-6)

*Empoli 24 (-4)

Venezia 24 (in Serie B)

Monza 15 (-28)

*=Una gara in meno. Confronto con le prime 31 giornate della Serie A 2023/24