CHELSEA, I blues valgono già mezza Conference: il dato

Il maxi-girone di Conference League è già partito, con i successi del Rapid Vienna sul campo del Basaksehir e del Vitoria Guimaraes (avversario a dicembre anche della Fiorentina) in casa contro gli sloveni del Celje, ma è stasera che scendono in campo le favorite. La Fiorentina appunto, ma anche il Real Betis e soprattutto il Chelsea, club che per blasone e rosa c'entra poco con la terza competizione Uefa. Tuttomercatoweb.com ce lo fa capire anche attraverso un dato: se guardiamo la rosa dei giocatori è evidente che i favori del pronostico siano per i londinesi. Se prendiamo in considerazione altri dati, come la spesa per costruire la squadra, il valore attuale di mercato e il monte ingaggi, il confronto è impari con qualsiasi altra partecipante. 1.3 miliardi spesi per il mercato in entrata dal 2022, il valore della rosa secondo Transfermarkt è attualmente di 954,20 milioni, per arrivare a tanto dovremmo sommare i valori di mercato delle rose delle seguenti 10 avversarie (Fiorentina, Betis, Panathinaikos, Copenaghen, Gent, Cercle Brugge, Heidenheim, Basaksehir, LASK e Vitoria Guimaraes). E ancora avanzerebbero 12 milioni.

Andando al monte ingaggi, scrive Tuttomercatoweb, il Chelsea spende solo per i giocatori 202 milioni annui lordi. Per rendere l'idea la Fiorentina ne spende 55, il Betis quasi 50, l'Heidenheim addirittura 13, che per la cronaca non basterebbero sufficienti per garantire tutte le mensilità a Reece James, il giocatore più pagato dei blues. Di fronte a questi dati stando alla carta si potrebbe persino consegnare direttamente la coppa a Maresca, di fatto il tecnico sfrutterà il torneo per dare spazio a chi gioca di meno in Premier League: per non correre rischi non ha inserito in lista UEFA il giocatore più forte, Cole Palmer, che solo nel weekend ha segnato 4 reti al Brighton. Ci saranno però giocatori come Joao Felix, Mykhaylo Mudryk e Christopher Nkunku, destinati a partire dall'inizio nella gara inaugurale contro il Gent. E ci sarà con ogni probabilità una chance anche per il nostro Cesare Casadei, fin qui mai impiegato in campionato.