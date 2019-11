CASTROVILLI, Dopo Ribery dedica il gol alla nonna

Nelle ultime uscite Gaetano Castrovilli ha vestito i panni da goleador della Fiorentina, visto che con quello di ieri al Parma è arrivato al terzo gol in Serie A, dopo quelli con Milan e Sassuolo. E se la rete contro questi ultimi aveva avuto una dedica speciale, per il compagno e in qualche modo maestro Franck Ribery, lo stesso vale per l'incornata dell'1-1 con i ducali, dedicata questa volta però alla nonna, nel giorno del suo compleanno, come ha reso noto lo stesso Castro tramite i propri profili sui social.