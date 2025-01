Calciomercato invernale, viola 3° in Italia per spesa totale in attacco

In questi ultimi giorni di calciomercato invernale la Fiorentina e tante altre squadre italiane stanno cercando di portare a termine le ultime trattative. Il portale Transfermarkt.it ha colto l'occasione per stilare la classifica delle formazioni italiane che nella storia hanno speso di più a gennaio reparto per reparto. La Fiorentina è terza, con 98 milioni di Euro spesi, nella speciale graduatoria realtiva al reparto di centrocampo dietro a Juventus (167,4 milioni) e Milan (102,9 milioni). I viola sono terzi anche riguardo alle spese fatte in attacco con 81,2 milioni di Euro. Anche in questo caso prma posizione per la Juventus (145,7) e Inter (133,6). In difesa invece la Fiorentina si posiziona al decimo posto con 21,2 milioni di Euro spesi. Di seguito il post Instagram con le classifiche complete: