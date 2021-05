CAG-FIO, Prima gara del campionato senza tiri in porta

Una gara, quella fra Cagliari e Fiorentina, dominata dalla tensione per un risultato negativo in grado di rimettere a rischio la salvezza. Per questo motivo il match della Sardegna Arena è stata l’unica sfida di questo campionato in cui non c’è stato alcun tiro in porta. La statistica è stata fornita da OPTA.

0 - Cagliari-Fiorentina è stata l'unica sfida di questo campionato in cui non c'è stato alcun tiro in porta. Paura.#CagliariFiorentina — OptaPaolo (@OptaPaolo) May 12, 2021