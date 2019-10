BRE-FIO, Gara in cui si è corso di più nel weekend

Come evidenziato dalle statistiche della Lega Serie A, la partita dell'8^ giornata di Serie A in cui si è corso di più è stata quella di ieri sera del Rigamonti tra Brescia e Fiorentina. Infatti, sommando i dati relativi alla distanza totale percorsa dai giocatori delle due squadre, viene fuori un risultato da quasi 230 km: più precisamente, 229.718 chilometri. Percorsi in prevalenza dai giocatori di casa: i calciatori del Brescia hanno infatti totalizzato 117,380 chilometri percorsi, contro i 111.98 di quelli della Fiorentina.