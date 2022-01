BONUCCI, Va al J-Medical: "Aspettavate un altro?"

Visita di controllo al J-Medical per Leonardo Bonucci, difensore della Juventus che ha saltato le ultime partite per infortunio. Al suo arrivo il centrale ha scherzato: "Pensavate che fosse arrivato qualcun altro eh?", con il chiaro riferimento al Dusan Vlahovic, nuovo acquisto dei bianconeri, atteso proprio per stamattina per le visite mediche di rito che lo porteranno poi alla firma con la Vecchia Signora. Lo riporta TMW.