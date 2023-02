BIRAGHI, Gol record per distanza: vicino a Roncaglia

Con la rete segnata oggi, Biraghi è andato vicino a battere un record che detiene ancora Facundo Roncaglia. Come riportano le statistiche Opta, il gol da centrocampo segnato dal terzino sinistro viola di oggi (57.91 metri) non supera di poco la rete segnata dall'ex difensore argentino contro il Napoli nel 2013, il quale detiene ancora il record per gol da distanza maggiore in Serie A.

