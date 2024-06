BELOTTI, Tra gli italiani più 'preziosi' dal 2005

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Transfermarkt.it ha stilato una classifica dei giocatori italiani più preziosi dal 2005 ad oggi. In questa speciale graduatoria c'è anche un calciatore della Fiorentina. Si tratta di Andrea belotti che si trova al 18° posto insieme a Alex Meret, Moise Kean e Francesco Totti con un valore di 40 milioni di euro. Andando più avanti troviamo anche degli ex viola come Federico Bernardeschi.

L'attuale trequartista del Toronto FC è 13° insieme a Destiny Udogie, Lorenzo Pellegrini e Giorgio Scalvini con un valore di 45 milioni di euro. Per gli ex viola, il posto più in alto è occupato da Federico Chiesa in quarta posizione con Alessandro Bastoni per un valore di 70 milioni di euro. Sul podio troviamo Lorenzo Insigne e Marco Verratti con un valore di 75 milioni di euro, mentre al primo postoc'è Nicolò Barella con un valore di 80 milioni di euro.