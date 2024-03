BAYERN, Bilancio con le italiane: nel 2010 coi viola...

FirenzeViola.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Stasera la Lazio affronta nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League il Bayern Monaco all'Allianz Arena. Biancocelesti che si presentano in Germania forti del successo per 1-0 dell'Olimpico della gara d'andata firmato da Ciro Immobile su rigore. Per i bavaresi si tratta della quarta sfida contro la formazione capitolina e della 51° contro una squadra italiana. Nei 50 precedenti i bavaresi hanno vinto 22 volte, pareggiato 9 e perso 19.

Tra i tanti club italiani affrontati dal Bayern Monaco anche la Fiorentina. Tra viola e biancorossi il bilancio vede favorito questi ultimi che hanno vinto due volte in quattro sfide totali. Tutti e quattro gli incontri si sono giocati nelle due stagioni di Champions League 2008-2009 e 2009-2010. Nel 2008 ai gironi il Bayern di Klinsmann sconfisse la Fiorentina di Prandelli 3-0 in casa, mentre al ritorno al Franchi il match finì in pareggio grazie alla rete per i viola di Adrian Mutu. È passata alla storia invece la gara di andata degli ottavi di finale dell'edizione 2009-2010 della Champions League a causa del gol in netto fuorigioco convalidato a Miroslav Klose che valse per i bavaresi il 2-1 finale. Inutile, in virtù della regola dei gol in trasferta ora abolita, il successo viola nella gara di ritorno giocata allo stadio Artemio Franchi.