Dal Viola Park: Gudmundsson si allena a parte, incertezza su Kean

Torna in campo Albert Gudmundsson: dall'allenamento mattutino della Fiorentina ecco l'aggiornamento sulle condizioni dell'islandese, out a Venezia per una botta subita nel finale contro il Betis. Gud è tornato in campo per svolgere lavoro differenziato, a parte rispetto al resto del gruppo. Ancora nessuna notizia su Moise Kean, in dubbio per la sfida col Bologna.

Ricordiamo che secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it il dolore avvertito dall'attaccante piemontese col Betis ha interessato il quadricipite femorale, e in particolare si è concentrato su una vecchia cicatrice. Quindi si tratta di un problema datato, che ha lasciato strascichi tornando ad angosciare il centravanti. Ecco le immagini postate dall'account ufficiale della Fiorentina e prese dalla seduta svolta stamani alle 11.