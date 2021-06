BAYERN, 14 anni fa l'arrivo della coppia Toni-Ribery

Giornata speciale oggi in casa Bayern Monaco: i campioni di Germania infatti, attraverso i propri canali social, hanno celebrato una ricorrenza di 14 anni fa, ovvero l'arrivo nel giugno 2007 di una coppia destinata a fare le fortune dei bavaresi, ovvero Luca Toni (acquistato dalla Fiorentina) ed i Franck Ribery, proveniente dal Marsiglia. La particolarità riguarda anche casa viola, visto che l'attaccante italiano è stato protagonista in due parentesi diverse con la divisa della Fiorentina e che l'esterno francese ha giocato le ultime due stagioni in riva all'Arno ed è rimasto un grande amico dell'ex numero 30. Ecco la foto postata su Twitter dal Bayern: