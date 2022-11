ARGENTINA, Messi supera Batistuta ma non basta

Lionel Messi ha segnato il gol del momentaneo vantaggio dell'Argentina, superando Batistuta in un importante dato. Il numero 10 del PSG infatti ha segnato almeno un gol in ogni Mondiale dal dal 2006 al 2022. L'ex viola si era fermato a tre (1994, 1998, 2002). Nonostante ciò l'Argentina si è vista rimontare dall'Arabia Saudita, perdendo così all'esordio in Qatar. Oltre a ciò la Seleccion vede interrompersi una striscia di 36 risultati utili consecutivi (ultima sconfitta il 2 luglio 2019 contro il Brasile: resiste così il record di 37 risultati utili dell'Italia.

