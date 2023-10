ANTOGNONI, 51 anni fa esordiva in viola contro il Verona

Fonte: Tuttomercatoweb.com

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cinquantuno anni fa Giancarlo Antognoni esordiva con la maglia della Fiorentina. Nella 3^ giornata di Serie A del '72/'73, complice la squalifica di De Sisti, l'emergente allenatore Nils Liedholm decide di affidarsi al 18enne nato a Marsciano, che senza paura disputa una gara da veterano all'esordio nel massimo campionato. Da quel giorno, fino al 1987, vestì solamente la maglia viola: 15 anni che lo hanno fatto entrare nel cuore di tutti i tifosi, dal quale non è mai uscito. La sua personalità la si poteva intuire anche da come si presentò: sguardo alto e capello lungo, come la moda suggeriva. 419 presenze, 72 gol e 4 assist che i fiorentini non hanno mai dimenticato e che gli hanno permesso di diventare una bandiera, oltre che l'idolo di un'intera città.

Nel 3° turno del torneo poi vinto dalla Juventus, Antognoni festeggiò il debutto in Serie A con una vittoria per 2-1 sul campo dell'Hellas Verona. I viola, in vantaggio al 6' grazie all'autogol di Mascalaito, raddoppiano al 29' con Clerici e subiscono il gol all'82' di Zigoni, che serve però solo a rendere meno amaro il punteggio. A far parlare di sé però, più che il punteggio finale, fu proprio colui che nel tempo si guadagnò poi il soprannome di Unico 10. Da piccolo Antognoni tifava Milan e stravedeva per Rivera, tant'è che qualcuno il giorno dopo lo paragonò davvero all'ex Milan. Memorabile una frase di Sandro Ciotti dopo quel 15 ottobre: "Oggi ho visto un ragazzo che gioca guardando le stelle, sentiremo parlare ancora a lungo di Giancarlo Antognoni".

E così è stato, con il centrocampista che raccontò le emozioni di quei momenti: "Sapevo da tre giorni che avrei giocato e furono tre giorni nei quali si rincorsero mille pensieri. C'era De Sisti squalificato, e infatti esordii col numero 8. Quando Picchio rientrò si riprese la 10, con Merlo che vestiva la maglia numero 8, io giocai con il 7". Di seguito le formazioni di quell'incontro:

Hellas Verona (4-5-1): Pizzaballa: Batistoni, Mascalaito, Sirena, Nanni; Mascetti (dal 46' Mascetti), Jacomuzzi, Majoli, Busatta, Bergamaschi; Luppi. Allenatore: Cadè.

Fiorentina (4-4-2): Superchi; Longoni, Perego, Brizi, Galdiolo; Merlo, Orlandini, Scala, Antognoni; Sormani, Clerici. Allenatore: Liedholm.