AMRABAT, Si allena in palestra coi colori dello United

Sofyan Amrabat è in attesa di conoscere il suo futuro. Il mediano, ancora di proprietà della Fiorentina, farà ritorno a Firenze ma ha le valigie in mano, considerato che la sua volontà sembra abbastanza chiara. Dopo il mancato riscatto da parte del Manchester United, il centrocampista attenderà notizie sul suo futuro dal suo entoruage che proverà a riportarlo allo United, rinegoziando i termini con la Fiorentina. Intanto Amrabat continua ad allenarsi in solitaria. Nelle sue storie Instagram, qualche ora fa, il giocatore è apparso in un video in palestra a fare degli esercizi mentre indossa dei pantaloncini del Manchester United.