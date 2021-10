ACF-SPEZIA, 80 anni fa unico punto spezzino a Firenze

Fiorentina e Empoli sono le uniche due squadre a non aver mai pareggiato in Serie A. Continua il campionato senza mezze misure dei viola che hanno vinto cinque partite e ne hanno perse altrettante. Lo Spezia ha lo stesso andamento in casa e in trasferta.

Quella di domani sarà la quinta sfida a Firenze tra queste due formazioni. Tre volte su quattro a vincere sono stati i viola. La scorsa stagione finì 3-0 per i gigliati e sulla panchina dei liguri c'era proprio quel Vincenzo Italiano che è diventato protagonista adesso sull'altro fronte. In precedenza c'erano solo sfide valide per il campionato di B risalenti ad un'era quasi primordiale per il calcio italiano. L'unico punto ottenuto dallo Spezia in casa gigliata è stato ottenuto il 9 ottobre 1938 (2-2).

Lo Spezia è una delle tre squadre della A che hanno sempre preso almeno un gol in ogni partita (le altre sono Cagliari e Genoa).

TUTTI I PRECEDENTI A FIRENZE (SERIE A E B)

3 vittorie Fiorentina

1 pareggio

0 vittorie Spezia

11 gol fatti Fiorentina

3 gol fatti Spezia

LA PRIMA SFIDA A FIRENZE

1929/1930 Serie B Fiorentina vs Spezia 4-1

L'ULTIMA SFIDA A FIRENZE

2020/2021 Serie A Fiorentina vs Spezia 3-0