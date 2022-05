ACF-SAMP, Dati e curiosità sul match di lunedì

A pochi minuti dall'inizio della penultima giornata di campionato, pubblichiamo il report della Lega Serie A su Sampdoria-Fiorentina, match che si disputerà lunedì alle ore 18:45. Ecco alcuni numeri e curiosità sulla sfida di Marassi:

La Fiorentina ha vinto tre delle ultime cinque gare di Serie A TIM contro la Sampdoria (2P), tanti successi quanti nelle precedenti 12 sfide contro i blucerchiati. Negli ultimi 12 incontri di Serie A TIM tra Sampdoria e Fiorentina, nessuna delle due squadre è riuscita a tenere la porta inviolata: 3.5 reti segnate in media in queste sfide, che hanno visto quattro successi blucerchiati, tre viola e cinque pareggi. Nelle ultime 10 sfide di Serie A TIM contro la Fiorentina in casa, la Sampdoria non ha mai ripetuto lo stesso risultato in due gare di fila, alternando quattro successi (tra cui uno in quella più recente, il 14 febbraio 2021), tre pareggi e tre sconfitte.

La Sampdoria è, insieme allo Spezia, una delle due formazioni che non ha pareggiato alcun incontro in casa in Serie A TIM nel 2022 (tre successi e cinque sconfitte per i blucerchiati). La Fiorentina ha vinto sette delle ultime nove gare di Serie A TIM contro avversarie che occupano le ultime sei posizioni in classifica a inizio giornata, perdendo tuttavia la più recente (1N), 1-2 contro la Salernitana; l’ultima volta che la Viola è stata sconfitta in due match di fila contro queste squadre è stata nel maggio 2019 (contro Empoli e Parma). La Fiorentina ha subito gol in ciascuna delle ultime 14 trasferte di campionato: l’unica occasione negli ultimi 70 anni in cui la Viola ha incassato almeno una rete in più gare esterne di fila in una singola stagione di Serie A TIM è stata nel 2001/2002 (17 in quel caso). Nessuna formazione ha subito meno gol della Fiorentina nel corso dei primi 15 minuti di gioco in questa Serie A TIM (tre, come il Napoli), parziale in cui i Viola hanno realizzato proprio le ultime due reti più recenti nella competizione, entrambe contro la Roma; dall’altra parte la Sampdoria ha incassato 12 gol in questo intervallo di gioco, nessuna squadra ha fatto peggio.

La Fiorentina è la vittima preferita di Fabio Quagliarella in Serie A TIM, con 13 reti all’attivo contro questa avversaria, nove delle quali con la maglia della Sampdoria; solo Roberto Mancini (13 v Udinese e 11 v Lazio) ha realizzato più reti con i blucerchiati contro una singola squadra nella competizione. Nicolás González è il giocatore della Fiorentina che è stato coinvolto in più reti da inizio marzo in Serie A TIM, cinque (tre gol, due assist); oltre al rigore trasformato nell’ultima giornata contro la Roma, ha preso parte a tre delle ultime cinque marcature fuori casa dei Viola nella competizione (un centro, due passaggi vincenti). Giacomo Bonaventura è stato coinvolto in sette reti in Serie A TIM contro la Sampdoria (quattro marcature, tre assist), contro nessuna avversaria ha fatto meglio nella competizione; in gol nell’ultima giornata contro la Roma, il centrocampista della Fiorentina non va a segno in due presenze consecutive in una singola stagione nel massimo campionato da dicembre 2017 (contro Benevento e Bologna).