ACF-BOLOGNA, Statistiche e numeri sul match

La Lega Serie A ha condiviso il consueto riepilogo statistico in vista delle gare della 21esima giornata: ecco i numeri relativi a Fiorentina-Bologna, match che si disputerà domenica alle ore 18 al Franchi:



Il Bologna è la squadra contro cui la Fiorentina ha vinto più partite nella sua storia in Serie A TIM: 56 su 141 sfide, completano il quadro 46 pareggi e 39 successi rossoblù. La Fiorentina è rimasta imbattuta in 16 delle ultime 17 sfide contro il Bologna in Serie A TIM (10V, 6N), tuttavia la sconfitta è arrivata proprio nella gara più recente dello scorso 11 settembre (1-2). Dopo il successo nel match d’andata, il Bologna potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro la Fiorentina in Serie A TIM per la prima volta dal 1989/90, con allenatore Luigi Maifredi. La Fiorentina ha vinto otto delle ultime 10 sfide al Franchi contro il Bologna in Serie A TIM (2N), subendo un solo gol nel periodo (rete di Rodrigo Palacio il 16 settembre 2017). La Fiorentina ha registrato un solo clean sheet nelle ultime 13 partite di campionato, da inizio ottobre infatti nessuna squadra ha fatto peggio in Serie A TIM. Nelle ultime 10 giornate di Serie A TIM il Bologna ha guadagnato 19 punti (6V, 1N, 3P), nel periodo solo Napoli (27), Inter (22) e Juventus (22) hanno fatto meglio sul campo (esclusa la penalità della Juventus).

La Fiorentina (194) è la squadra che ha subito il minor numero di tiri totali in questa stagione di Serie A TIM. Giacomo Bonaventura ha segnato cinque reti contro il Bologna in Serie A TIM, contro nessun’altra squadra ha realizzato più gol nel torneo (al pari di Napoli e Sampdoria). Riccardo Orsolini ha preso parte a sei gol nelle sue ultime nove partite di campionato (quattro reti e due assist), dopo che non era stato coinvolto in alcuna marcatura nelle prime otto gare di questa Serie A TIM. Musa Barrow ha realizzato due gol nelle ultime tre sfide contro la Fiorentina in Serie A TIM, in generale solo contro Cagliari e Genoa ha segnato di più nel massimo campionato (tre reti a entrambi).