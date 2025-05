A Napoli è McTominay mania: il club registra il marchio "McFratm"

vedi letture

Si festeggia ancora a Napoli per il quarto Scudetto. L'uomo-copertina è Scott McTominay, 12 reti in campionato e premiato come Mvp della scorsa Serie A. Lo scozzese arrivato dal Manchester United, è ormai diventato l'idolo dei tifosi partenopei e l'uomo simbolo del trionfo azzurro nel suo quarto scudetto e ora potrebbe anche essere 'utilizzato' a scopi commerciali. Come riferisce l'agenzia di stampa italiana Adnkronos, lo scorso 16 maggio il club di Aurelio De Laurentiis ha presentato la domanda di registrazione del marchio 'McFratm', soprannome con cui McTominay viene ormai affettuosamente chiamato in tutta Napoli.

Un nome che coniuga le iniziali del cognome tipicamente anglofone del centrocampista scozzese e la parola 'Fratm', che in napoletano ha il significato di 'Fratello'. Il primo ad utilizzare il soprannome, ha raccontato lo stesso McTominay, è stato il compagno di squadra napoletano doc Pasquale Mazzocchi, che per gioco ha iniziato a chiamarlo così nello spogliatoio. Il fenomeno si è poi esteso a macchia d'olio e adesso in tutta Napoli è scoppiata una vera e propria "McFratm" mania, con il club partenopeo che ha deciso di volersi lasciar sfuggire l'occasione di valorizzare anche a livello commerciale questo nuovo tormentone, che ha accompagnato e accompagnerà il Napoli ancora a lungo.