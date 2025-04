Social A Firenze arriva un grande bomber (in vacanza): Radamel Falcao in città con la famiglia

Radamel Falcao è a Firenze. Ma non si tratta di un'operazione di mercato: l'attaccante colombiano, ormai fuori dal circuito del grande calcio e attualmente in forza ai Millionarios, club di Bogotà (Colombia) è in Italia con tutta la famiglia (la moglie e i quattro figli) e poche ore fa ha postato alcune foto in giro per Firenze, con vista Ponte Vecchio, al Piazzale Michelangelo e sotto il David. Falcao, che ha vissuto i migliori anni in carriera tra il 2009 e il 2013 con le maglie di Porto e Atletico Madrid, con tanto di doppietta, nella finale di Europa League del 2012 vinta dai colchoneros contro l'Athletic Club, successivamente ha avuto meno fortuna nelle esperienze con Monaco, Manchester United e Chelsea, tornando in patria dopo una seconda occasione al Monaco, due anni al Galatasaray e tre al Rayo Valleccano.

Dal 2024 Falcao, 39 anni compiuti lo scorso 10 febbraio, è ai Millionarios e ha sfruttato questa pausa stagionale per godersi le bellezze italiane, dimostrando di apprezzare particolarmente Firenze, come si può vedere dal post pubblicato su Instagram: