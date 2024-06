ZANIOLO-IKONÉ: LA BATTERIA LATERALE ADESSO È L'EPICENTRO DEL MERCATO. IN ATTESA DI NOVITÀ

FirenzeViola.it

Tanta carne al fuoco. Giocando con gli aforismi, è ciò che ha predisposto la Fiorentina sul proprio tavolo di trattative - in questo momento, più interessi e idee in corso di sviluppo - per imbastire la rosa che verrà consegnata a Raffaele Palladino, peraltro oggi presentato ufficialmente. In attesa di sapere (se verrà fuori qualcosa in questo senso dalla conferenza odierna) quali nomi o suggerimenti sono stati tema di dibattito tra il neo tecnico e la dirigenza, il mercato prosegue nel consueto "dietro le quinte" e telefonate e messaggi tra gli addetti ai lavori vanno avanti spedite.

Intanto, anche la giornata da poco andata in archivio conferma il filo diretto che la Fiorentina sta muovendo per Nicolò Zaniolo, per il quale sta cercando di apparecchiare un prestito con obbligo di riscatto attorno alla quindicina di milioni di euro che faccia leva anche sull'inserimento di Amrabat nell'affare e soprattutto sulla voglia del calciatore di tornare in Italia. Ciononostante, radio mercato sottolinea l’inserimento dell’Atalanta nella corsa all’ex Roma, che lato Dea può contare sul prestigio di cui gode la truppa di Gasperini dopo la vittoria dell’Europa League e soprattutto sulla possibilità di giocare la Champions League. Al momento, i bergamaschi sono avanti nel duello di mercato per l'attaccante del Galatasaray.

E proprio la batteria esterni rappresenta oggi il focus più denso della campagna estiva. Al di là di Zaniolo, si attendono sviluppi più concreti in direzione opposta per Jonathan Ikoné. FirenzeViola.it ha svelato anticipatamente la lente d’ingrandimento dell’Al Arabi sul francese, per il quale però c’è da tempo addietro l’attenzione dell’Al Duhail. In ogni caso, le ultime notizie raccontano solo di una fase di attesa che riguarda solamente lo scambio di documenti finali per lo sbarco dell’ex Lille in Medio Oriente.

Non può poi passare in secondo piano la questione centravanti, certamente prioritaria per la campagna acquisti anche a detta del ds Daniele Pradè, uscito allo scoperto nella conferenza stampa di poche settimane fa. E poi il reparto mediano e il capitolo portiere, scorrono i giorni in attesa di novità sostanziali reclamate dalla piazza al termine di tre anni conditi da altrettante finali. Il tutto aspettando, come dicevamo, le 12 di oggi, nella curiosità che qualche spiffero non tiri direttamente dai microfoni del Media Center del Viola Park.