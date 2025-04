Viola nella "tana" di Ceferin e con un arbitro da Champions: la Uefa osserva da vicino Celje-Fiorentina

Celje-Fiorentina, un quarto di finale che non richiama il pubblico delle grandi occasioni e non fa brillare gli occhi dallo stupore, se non fosse per le curiosità che può suscitare una squadra di una città di poco più di 30mila abitanti. Nonostante il prestigio che porta con sé un quarto di finale di una competizione europea, questo viene sicuramente aumentato dal fatto che lo stadio che ospita i padroni di casa ha aperto le porte anche di un settore non omologato, che fa quindi passare la capienza da 6mila a 13mila posti, dato che fa capire che per gli sloveni si tratta di un'occasione irripetibile.

La notorietà del match aumenta dal momento in cui stasera allo stadio 'Z'dezele' sarà presente anche il presidente UEFA Aleksander Ceferin, che ha i suoi natali nella vicina città di Lubiana ed è inoltre simpatizzante del club gialloblu. Un fatto che porta anche alla riflessione sulla designazione dell'arbitro, Felix Zwayer, che tra le diverse direzioni ha all'attivo 243 gare dirette in Bundesliga e 36 in Champions League. Ciò che stupisce è che un direttore di gara con un curriculum come quello del tedesco sia stato designato per una partita che, nel suo essere un quarto di finale europeo, non spicca per la notorietà degli avversari dei viola. Assistenti i connazionali Robert Kempter e Christian Dietz, quarto uomo Florian Badstubner; mentre al Var ci sarà Pascal Muller con il supporto di Robert Schroder. Un arbitraggio esperto e fiscale, porta sicuramente più rilevanza alla Conference League, dovuta anche dalla presenza del presidente UEFA.