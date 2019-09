VIOLA AI PIEDI DI FR7: CON LUI IN CAMPO 5 GOL FATTI, 0 SUBITI

L'impatto di Franck Ribery alla Fiorentina è palpabile, alla faccia di chi considerava il francese solo un'operazione di marketing. Con la Juventus l'ex Bayern aveva già cominciato a mostrare i tratti del campione, con Atalanta e Sampdoria è salito ulteriormente di livello e ha definitivamente conquistato Firenze e la Fiorentina.

Montella se lo coccola e lo ha abbracciato dopo che il classe '83 non era apparso contentissimo di essere sostituito anche contro la Samp: deformazione professionale di chi vorrebbe giocare sempre e da protagonista. L'età, però, è pur sempre un limite e l'allenatore viola deve riuscire a gestire il suo gioiello al meglio, evitando che faccia sforzi non necessari.

Tornando all'impatto avuto dal francese alla Fiorentina, ci sono dei numeri che fanno quasi paura: con Ribery in campo nelle 5 partite di campionato la Fiorentina ha segnato 5 gol subendone zero. Il dato è ancora parziale, certo, e le gare con Napoli e Genoa non fanno troppo testo, ma la statistica riesce a rendere bene l'idea di quanto sia già diventato importante il francese per gli equilibri di Montella e della Fiorentina. Tanto più se aggiungiamo che con lui in campo sono stati fatti 11 punti e soprattutto, con lui in panchina, la Fiorentina di gol ne ha fatti 3 e subiti 9.

Non ha torto dunque chi lo paragona ad un altro 7 della storia recente, David Pizarro: l'unico difetto di Ribery è quello di essere insostituibile.

Le prestazioni di Ribery in campionato:

Vs. Napoli - 12 minuti: 0-0

Vs. Genoa - 18': 1-0

Vs. Juventus - 69': 0-0

Vs. Atalanta - 68': 2-0

Vs. Sampdoria - 73': 2-0