VIDEO FV, COMMISSO A FIRENZE: "STO BENE, NON SO QUANTO RESTO. STASERA COI RAGAZZI"

Rocco Commisso è tornato in città. Il presidente della Fiorentina è atterrato a Firenze alle ore 8:00, ha svolto un tampone all'arrivo dopo averlo effettuato prima della partenza a New York (si era comunque vaccinato due mesi fa) e adesso passerà la giornata in hotel per riposarsi e riprendersi dal volo. Questa sera, infine, il numero uno della Mediacom è atteso allo stadio Artemio Franchi per la partita contro l'Atalanta.

Ecco le dichiarazioni rilasciate ai media presenti al suo arrivo all'hotel: "Io sto bene, ora vado a dormire (ride, ndr). Giornata importante? Sì. Quando sono qui volete che vada via e quando sono a casa volete che ritorni... Volevo portare qualche vaccino, ma non me l'hanno lasciato fare (ride, ndr). Quanto resto? Non lo so. Se stasera incontrerò la squadra prima della partita? Sì".

Di seguito le foto e i video realizzati dagli inviati di FirenzeViola.it: