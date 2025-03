FirenzeViola Verso Napoli-Fiorentina con più palleggio e qualche "pennellata" in più: Adli verso il rientro

L'attesa dovrebbe essere finita. Dal 6 febbraio, ossia dall'ultima apparizione con l'Inter al Franchi, ormai Yassine Adli è sparito dalle convocazioni di Palladino a causa di una distorsione alla caviglia. Un infortunio che ha tenuto fuori il centrocampista più del dovuto, con 4 partite di campionato e quella di Conference di ieri saltate, in cui Palladino ha avuto scelte quasi obbligate. Soprattutto in Europa, dove - appunto come ieri sera - mancava anche Ndour per una questione di lista Uefa che ha portato all'esclusione dell'azzurro e di Pablo Marì.

Caratteristiche che ritornano

A centrocampo è mancata la qualità del francese, la visione di gioco, le sue verticalizzazioni e la sua personalità che lo hanno reso un punto fermo per Palladino. Con lui insomma la squadra girava e i suoi 4 gol stagionali hanno tolto anche qualche castagna dal fuoco. Il suo rientro in un momento così delicato può dare una spinta in più dunque alla mediana, che domenica perde anche Mandragora per squalifica.

Centrocampo col doppio play

Tornato in gruppo in settimana Palladino dovrà valutare se Adli possa partire titolare e se ha già i 90 minuti nelle gambe, visto lo stop di un mese, e come organizzare la mediana. Detto di Mandragora squalificato e di uno Ndour in più in campionato, potrebbe metterlo in campo tra Cataldi e Fagioli o con Fagioli centrale. Comunque sia diventerebbe una mediana col doppio play composta proprio dal francese e l'azzurro, più fini palleggiatori rispetto agli altri. Potrebbe così guadagnarne il gioco fin qui poco espresso o comunque espresso solo a folate.